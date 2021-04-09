Yeşilyurt Belediye Meclisi'nde seçim
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Yeşilyurt Belediye Meclisi'nde seçim

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Yeşilyurt Belediye Meclisi'nde seçim

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Meclisinin Nisan Ayı 2.Oturum Toplantısında yapılan gizli ve açık oylamalar neticesinde önümüzdeki dönemde görev yapacak 1. ve 2. Meclis Başkanvekilleri, 2 Asıl, 2 Yedek Meclis Katipleri, Encümen Üyeleri ve Komisyon Üyeleri belirlendi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Meclisinin Nisan Ayı 2.Oturum Toplantısında yapılan gizli ve açık oylamalar neticesinde önümüzdeki dönemde görev yapacak 1. ve 2. Meclis Başkanvekilleri, 2 Asıl, 2 Yedek Meclis Katipleri, Encümen Üyeleri ve Komisyon Üyeleri belirlendi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından Mart Ayı 1.Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ilk olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca gizli oylama ile yapılan 1. ve 2. Meclis Başkanvekillerine Ramazan Yakıcı ile Vahap Murat seçilirken, 2 asıl, 2 Yedek Meclis Katip Üyeliğini belirleyen gizli oylamaların ardından İsmail Caner Kaymaz ile Baran Yıldız asil üyeliğe, Mehmet Akif Karaca ile Mehmet Nakir ise yedek üyeliğe seçildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde Encümen Üyeliğine, Mehmet Naci Şavata, Nebi Yiğit ve Oktay Özveren seçilirken daha sonra açık oylama usulüyle Komisyon Üyeleri belirlendi.

Yapılan oylamaların ardından, Plan ve Bütçe Komisyonuna Esin Tanrıverdi, Battal Tuncay, Nusret Aslan, Burhan Kılıç, İmar Komisyonuna Memet Özen, Kadircan Esen, Habip Ahmet Şahin, Hasan Karagöz, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonuna Murat Gümüş, Ramazan Yakıcı, Vahap Murat, Hasan Basri Yüksel. Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna Selim Pilten, Süleyman Bayram, Habip Ahmet Şahin, Hamit Ilıcak, Kadın ve Aile Komisyonuna Esin Tanrıverdi, Bekir Karakuş, Şahin Özer, Mehmet Mirza Dinçer, Eğitim Komisyonuna İbrahim Aydoğan, Baran Yıldız, Esin Tanrıverdi, Mehmet Akif Karaca, Gençlik ve Spor Komisyonuna Süleyman Bayram, Nevzat Diri, Mehmet Nakir, Numan Özcan, Hukuk İhtisas Komisyonuna Mehmet Mirza Dinçer, İsmail Caner Kaymaz, Ali Palancı ve Vahap Murat seçildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan oylamaların ardından 1. ve 2. Meclis Başkanvekilliği, 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katipliği, Encümen Üyeliği ve Komisyon Üyeliklerine seçilen Meclis Üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Mayıs ayı toplantısı 5 Mayıs'ta

Gündemdeki beş maddenin ertelenmesine karar verdikten sonra Nisan Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 14: 00'de Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda bir araya gelerek Mayıs Ayı Toplantısını gerçekleştirecek. - MALATYA

Yeşilyurt Belediye Meclisi'nde seçim
Yeşilyurt Belediye Meclisi'nde seçim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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