Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısını yaptı
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Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısını yaptı
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Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı Olağan Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Esin Tanrıverdi Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 17 Mayıs 2021 Tarihli Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Mazeretli oldukları için toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin dilekçeleri okunup kabul edildikten sonra gündemdeki maddeler görüşüldü.

Özal (Cihadiye) mahallesinde bulunan Rezerv Yapı alanı içerisinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine olan taşınmazların satışına yönelik Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken,Çilesiz Mahallesi 5405 ada 2 nolu parsel üzerinde ki Sağlık Ocağı Kamu Ortaklı Payı alanının Yeşilyurt Belediyesine hibe edilerek inşaat yoğunluğunun 5400 ada 7 nolu parselde kullanılması yönünde hazırlatılan imar plan tadilatı ile Yaka-Samanköy Mahallesi 1/100 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar İmar Komisyonu raporu doğrultusunda red edildi.

Gündemdeki dört maddenin ertelenmesine, bir maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra toplantıyı tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Toplantısını 07 Temmuz 2021 Çarşamba Günü saat 14:00'da Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirecek.

Kaynak: Bültenler

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