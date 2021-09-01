Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı
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Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 04 Ağustos 2021 Tarihli Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonunun Raporu doğrultusunda; İkizce Mahallesinde Mor Gediği Tepesinin yanından geçen sokağa Morgedik, Cevatpaşa Mahallesi Limon Caddesindeki bir sokağa Turunç ve Çilesiz Mahallesinde yapımı tamamlanan iki adet parka ise Elmas ve Zümrüt isimlerinin verilmesine yönelik gündem maddesini görüştükten sonra onaylarken, Türkiye'nin farklı kentlerinde meydana gelen doğal afetlerden etkilenen kentlere yapılacak yardımlar için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesine dair gündem maddesini ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Turgut Özal Spor Kompleksi içerisindeki basketbol sahasına isim verilmesine yönelik gündem maddesini Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale eden Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt'un Göktarla Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmaları için belirlenen beş kişiden oluşan bilirkişi heyeti listesini onaylarken, Malatya Yeşil Gıda Seracılık Tarım Hayvancılık İthalat Ltd. Şirketinin bilabedelle Yeşilyurt Belediyesine hibe edilmesine yönelik Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğünün teklifini kabul etti.

Gündemindeki üç maddenin ertelenmesine, iki maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Eylül Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı Toplantısını 06 Ekim 2021 Çarşamba Günü saat 14: 00'da gerçekleştirecek. - MALATYA

Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı - Haberler
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