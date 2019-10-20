Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere hitap etti

20.10.2019 15:46

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyinin ev sahipliğinde, 30 farklı Gençlik Meclis Üyesinin katılımıyla düzenlenen 'Gençlik Hakları Çalıştayı' etkinliğine katılarak, Yeşilyurt Belediyesinin gençlere yönelik yatırımlarını anlattı.



Çalıştayda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediyenin gençlere yönelik eğitim, kültürel ve sanatsal hizmetlerde markalaştığını dile getirdi. Gençlere verilen öneme de dikkat çeken Başkan Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Kent Konseyimizi böylesine verimli ve güzel bir projeden dolayı tebrik ederken, 30 farklı Gençlik Meclisinden gelen genç kardeşlerimizi kentimizde ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Gençlerimizin kendilerini en iyi ve en doğru şekilde yetiştirmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri için de bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve uyguladığımız sosyal sorumluluk projelerimizle bu alanda açıkçası marka bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizi örnek yatırımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Gençlerimizin gelecekte akademik anlamda başarılı olmalarının yanı sıra ahlaklı ve düzgün karakterle yoğrulmuş bir hayat yaşamaları en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.



Kent Konseyi çatısı altında bugüne kadar çok başarılı çalışmalar yapıldığını dile getiren Çınar, "Yaptıkları faaliyetlerde Yeşilyurt'un değişimine katkı sağlıyor. Kentimizi farklı alanlarını geliştirmek ve değiştirmek, sosyal, kültürel, eğitim, ekonomik, sanatsal ve çevresel alanlarda farklı projelerin oluşmasına katkı sağlamak, insanları bu projelerden haberdar etmek amacıyla kurduğumuz Kent Konseyimizin çatısı altında hizmetlerine devam eden Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimizde lisans ve doktora çağında ki öğrencilere yönelik çok güzel ve verimli eğitim programlarına ev sahipliği yapıyoruz. İnönü Üniversitemiz ve Turgut Özal Üniversitelerimizde kurduğumuz Medeniyet ve Sanat Topluluklarında farklı illerden kentimize gelen öğrenci kardeşlerimizle birlikte faaliyetlerde bulunuyoruz. Özel günlerde ki etkinliklerimizi Kent Konseyi aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Yeşilyurt büyük bir ailedir, Kent Konseyimizde bu ailenin fikir mutfağıdır. Çünkü bu çatı altında sivil toplum kuruluşları yetkilileri, mahalle muhtarları, bilim adamları, akademisyenler bir araya gelip projeler üretiyorlar. Bizlerde bu projeler arasından Yeşilyurt'umuzu güçlendirecek, dikkat çekici ve farkındalık oluşturacak olanları tercih ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla Kent Konseyimizde bir araya gelip fikir alış verişi yapıyoruz. Anket çalışmalarından kamuoyu yoklamalarına kadar farklı alanlarda verimli hizmetler sunan Kent Konseyimizde açtığımız sanatsal, kültürel ve eğitim kurslarımıza hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. 30 farklı Gençlik Meclisi üyesinin Gençlik Meclisi Çalıştayı ile bir arada olması farkındalık oluşturacağı gibi, farklı fikirlerin ve düşüncelerin hayata geçmesine neden olacaktır. Bizlerde sizlerin bu düşünceleriniz ve projelerinden en güzel şekilde yararlanacağız. Gençlerimizin düşünceleri, öneri ve tespitleri bizleri farklı hizmetler yapmaya teşvik edecektir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA