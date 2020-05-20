Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan Türk Kızılay'ının kan bağışına tam destek Türk Kızılay'ı Malatya Şubesi ile Memur-Sen Malatya Temsilciliğinin ortaklaşa koordinasyonu neticesinde kurulan Kan Bağışı Merkezini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlıklı tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

"KANIMIZDA İYİLİK VAR, İYİLİĞİN OLDUĞU HER YERDE BİZLERDE VARIZ"

Kan bağışının insanlık görevi olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Türk Kızılay'ı Genel Başkanı, Malatya'lı hemşehrimiz Sayın Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine Malatya'da farklı kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin işbirlikleri neticesinde kan bağış kampanyaları devam etmektedir. Türk Kızılay'ı yurt içi ve yurt dışındaki afet, deprem, sel veya salgın gibi toplumsal hayatı olumsuz etkileyen olaylarda yaptığı yardımlar ve desteklerle hepimizin göz bebeğidir. Türk Kızılay'ının her türlü faaliyetine sonuna kadar destek veriyoruz. Türk Kızılay ile birlikte ihtiyaç sahibi hemşerilerimize yönelik yardım faaliyetleri ve yemek dağıtımlarında sürekli birlikte çalışıyoruz. El ele verirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Türk Kızılay'ın kan stoklarının sürekli dolu olması adına bu tür etkinlikleri halkımızın desteklemesini istiyoruz. Elazığ'da meydana gelip, Malatya'da da hissedilen deprem olayı ve ardından tüm dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde etkisini hissettiren pandemi salgınından dolayı kan stoklarında oluşan azalma neticesinde herkesin daha duyarlı olmasını ve kan vermesini istiyoruz. Kanımızda iyilik var, iyiliğin olduğu her yerde bizlerde sürekli olacağız, destek vereceğiz. İyilik hareketinin bir hilal gibi tüm dünyayı sarmasını ümit ederim. Şu anda hastanelerde kan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bekleyen hastalarımız düşünüldüğünde bu bağışların ne kadar elzem olduğu ortaya çıkıyor. Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanıdır. Ülkemizin bütün kentlerinde olduğu gibi kentimizde de güzel hizmetlerin altına imza atan Türk Kızılay'ının değerli yöneticileri başta olmak üzere Kızılay gönüllülerine, kan bağışı kampanyalarına destek veren kamu, kurum ve meslek örgütü idarecilerine ve kan bağışında bulunarak bir hayatın kurtulmasına vesile olan duyarlı tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"KAN STOKLARINDA AZALMA VAR"

Vatandaşları sürekli bir ihtiyaç olan kan teminine destek vermek için bağışta bulunmaya çağıran Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise, " Koronavirüs salgınından sonra kan stoklarında azalma oldu. Genel Başkanımız Sayın Kerem Kınık'ın yaptığı çağrıya Malatya olarak çok güzel bir şekilde cevap verdik. Önder İmam Hatip Derneğinden sonra bugünde Memur-Sen ve diğer sendika temsilcileri ciddi manada destek verdiler. Ramazan Ayı ve Kadir Gecesi gibi mübarek bir zaman diliminde gerçekleşen bu hâyırlı hizmetler her yönüyle anlamlıdır. Faaliyetlerimize desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız başta olmak üzere kan bağışı noktasında ki çağrılara duyarsız kalmayan sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE HAREKET EDEREK KAN STOKLARINDA ARTIŞ SAĞLAYACAĞIZ"

Memur-Sen Genel Merkezinin 81 İl'de kan bağışı kampanyası başlattığını ifade eden Memur-Sen Malatya Temsilcisi Hüseyin Söylemez ise, " Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarında sıkıntı var açıklamasından sonra Genel Başkanımız tüm kentlerimizde kan bağışı kampanyasını başlattı. Bütün kentlerimiz birbirlerine meydan okuyarak bu hâyır yarışını sürdürmektedir. Memur-Sen Malatya Temsilciliği olarak ta üyelerimizle birlikte bu yarışta en önde olabilmek adına mücadele ediyoruz.İnşallah hep birlikte hareket ederek kan stoklarında ciddi bir artışı sağlayacağız." dedi.

Kaynak: Bültenler