Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Açıklaması

20.10.2019 14:59

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 30 kentten daha kalabalık bir ilçe olduklarını belirtip, " Gelecek nesillere 'Mutlu bir Yeşilyurt' bırakmak hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ankara'da 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen 4.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresine katılarak Yerel Yönetimler Aktör oturumunda ' Yerel Yönetimler ve Yönetişim' konulu panelde konuşma yaptı. "Ekonomi ve Kentleşme" temasıyla TEPAV, TOBB Üniversitesi, Kent Araştırmaları Enstitüsü ve İdeal Kent Dergisi ortaklığında TEPAV Binasında gerçekleşen 4.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresine davet edilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçesindeki çalışmaları katılımcılarla paylaştı.



Yeşilyurt'un güçlü potansiyelini farklı ve dikkat çekici yatırımlarla gün yüzüne çıkardıklarını ifade eden Başkan Çınar, "Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için açıkladığı seçim manifestosunda üzerinde özenle durduğu 'Benzersiz Şehirler' hedefine ulaşma noktasında çalıştık. 5.5 yıllık hizmet dönemimizde yakaladığımız ivmeyi, ilçemizin doğal yapısına değer katacak, gündelik hayatı kolaylaştıracak, sürdürülebilir yaşam imkanlarını geniş kesimlere ulaştıracak yeni projelerimiz ve yatırımlarımızı tek tek hizmete sunuyoruz. Sosyal, şeffaf ve katılımcı belediyecilik bizim ana prensibimizdir. Belediye kapıları da, gönlümüz ve yüreğimizde halkımıza hep açıktır. Meclis toplantılarımızı ve ihalelerimizi canlı yayınlıyoruz, vatandaşlarımızla gerek makamda gerekse de evlere yaptığım ziyaretlerde sık sık görüşüyoruz. Mahalle muhtarlarımıza çok büyük önem veriyoruz, onların görüş ve taleplerini dikkate alıyoruz, fikirlerini hizmetlerimize yansıtıyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermiyoruz sözünü verdiğimiz zamanda mutlaka yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Yeşilyurt'un Malatya'nın en büyük, 320 bine ulaşan nüfusuyla 30 kentten daha kalabalık bir ilçe olduklarına dikkat çeken Çınar, " Yeşilyurt'umuz gerek alt ve üst yapı yatırımları gerekse de Sosyal Yaşam Alanları, Muhtar Evleri, Millet Kıraathaneleri, Gedik Kültür Merkezi, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri, Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, Bilgi Evi, Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırma Merkezi, Kadın Yaşam ve Spor Merkezi, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi ve Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi gibi devasa yatırımlara kavuşmuştur" şeklinde konuştu.



İlçedeki değişim ile ilgili de bilgi veren Çınar, "Çırmıktı'mıza ve o bölgeye özgü eşsiz yöresel lezzetlerimizi, kahvaltımızı, tava ve tencere yemeklerimiz gastronomi dünyasına kazandırmak adına Lezzet Vadisi projemizi başlattık. Kentimizin plakası 44 olduğu için 44 çeşit kahvaltımızı daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla Çırmıktı'da ki tarihi tescilli evlerimizi restore ederek yeniden iç ve dış turizme kazandıracağız. Yapımını tamamladığımız Butik Otelimiz ve diğer tarihi konaklarımızda yöresel lezzetlerimizin hem satışını hem de tanıtımını yapacağız. Böylelikle yerli ve yabancı turistler, gezginler ve gurmelerinde dikkatini çekmiş olacağız. İlçemizdeki tarihi cami, köprü ve evleri restore ederek ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkarken, buradaki tarihi zenginlikleri yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmuş olacağız. Bölgemizde müze ihtiyacını karşılamak adına Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzemizi hizmete sunduk, yeni askeri teçhizatları yerleştireceğiz. Tekstil, Gastronomi ve Kent Belleği müzelerimizi yakın zamanda hizmete sunacağız. Çoban Müzemiz ile Cezaevi Müzemizi Gedik Kültür Evinde hizmete sunduk. Bunun yanı sıra bölgemizin en büyük sosyal yaşam alanı olan 1 milyon 350 bin metrekare alana sahip 'Beylerderesi Şehir Parkı' projemiz için çok yoğun çalışıyoruz. Malatya'nın batı tarafında yer alan, bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına büyük bir farklılık getirecek olan bu parkımız tamamlandığı zaman Yeşilyurt'umuzun yaşadığı büyük değişim daha net ortaya çıkacaktır" dedi.



"Yeşil Gıda: Seracılık" projeleri hakkında da bilgi aktaran Mehmet Çınar, "Seramızda ürettiğimiz ürünlerden yaptığımız kurutmalık ve salçalarımıza halkımız çok büyük rağbet gösterdi. Ürünler satışa çıktığı anda tükendi. 4 ay gibi kısa sürede beklentilerimizin üzerine sonuçlar almak bizi mutlu etti. Yazıhan bölgemizde kurduğumuz domates üretim alanında çok güzel sonuçlar aldık. İlçemiz tarımsal arazilerin fazla olduğu bir bölge olduğu için bu alanları verimli değerlendirmek ve yerli üretime kazandırmak adına da güzel yatırımlar yapıyoruz. Doğal Ürünler Pazarımızı yakında açacağız. Kırsal bölgelerde ki çiftçilerimizi bu projeyle destekleyeceğiz. Hemşehrilerimiz kırsal bölgelerimizde yetişen eşsiz ürünlere bu pazarımız aracılığıyla kolay ve rahat bir şekilde ulaşacaktır. Seracılık faaliyetlerimizi kışında sürdürmek adına Güneş Enerjili Sera projemizi ilçemize kazandıracağız, çalışmalarda sona yaklaştık, yakında ihaleye çıkacağız" ifadelerine yer verdi.



"Gelecek nesillere 'Mutlu bir Yeşilyurt' bırakmak hedefindeyiz"



Başkan Çınar, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinde halı dokuma kursları açtıklarını, bazı bölgelerde arıcılık ve inek sağma kurslarının devam ettiğini de hatırlatarak, "Kırsal bölgelerimizde ki bağ ve bahçelerin yollarını sathi kaplamayla düzenli hale getirdik. Yol çalışmalarımız çiftçilerimizin yüzünü güldürmüş, tarımsal alanlarımız da hareketlilik olmuştur. Tarım ve sanayi alanında verimli bir yapıya sahip olan ilçemizin kırsal bölgelerine yeni yatırımlarımızla farklı bir ufuk açmaya çalışıyoruz. İlçemizin sekiz farklı mahallesine spor alanları kurmak adına büyük mesafe aldık. Yakında onları da hizmete sunacağız. Bugüne kadar halkımıza neyi vaat ettiysek onun fazlasını yaptık. Asla ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgemizin eşit seviyede büyümesine özen gösterdik.82 mahallemizin tamamına aynı kalitede ve nitelikte hizmet götürdük. Halkımız bizden memnundur, gittiğimiz her yerde dualarla, güler yüzle karşılanıyoruz. Bunun sebebi de işimiz aşk ve sevdayla yapıyoruz. Bizim için zaten bir dua bir güler yüz yeterlidir. En önemlisi de gönüllere hitap edebilmektir. Ben makamda oturmayı çok sevmem sürekli sahada halkımızla, esnaflarımızla iç içeyiz. Mahalle komisyonları kurarak halkımızın talep ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz, projelerimizi fikir alış verişiyle ilçemize kazandırıyoruz. Zorda olan, dara düşenin elinden tutuyoruz, ayağa kaldırıyoruz, yardım ediyoruz. İlçemizde yaşlı, kimsesiz hemşehrilerimizin ev ve kişisel bakımlarını 'Baştacı' projemizle yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza evde eğitim hizmeti götürüyoruz. Bizler kadim medeniyetimizden aldığımız güç ışığında, edindiğimiz tecrübe ve deneyimleri karşılıklı fikir alış verişleriyle harmanlayarak bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimari anlayışla Yeşilyurt'un yeniden inşasını sürdürmekteyiz. Her alanda biz varız, halkımız neyi talep ediyorsa onu yerine getirmek için 7/24 çalışıyoruz. Çocuğundan gencine, kadınından yaşlısına, engellisinden sporcusuna kadar tüm vatandaşlarımıza hitap eden yeni ve özel mekanlar sunarak Yeşilyurt'ta yaşamanın ne kadar ayrıcalıklı ve farklı olduğunu daha güçlü bir şekilde hissettirmekteyiz. Gelecek nesillere 'Mutlu bir Yeşilyurt' bırakmak hedefindeyiz. Bu hedefe ulaşmak içinde çok çalışıyoruz. Ancak daha yolun başında olduğumuzu biliyoruz ve buna göre yarınımızın bugünümüzden daha iyi olması adına, Yeşilyurt'un kimliğine yakışan şehirleşme ve modern kentleşme modelinin gerekliliklerini yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmeye önem veriyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA