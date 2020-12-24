Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:16
Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, AA'nın

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi belediye başkanı Mehmet Çınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi belediye başkanı Mehmet Çınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çınar yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Başkan Çınar, spor kategorisinde Okan Coşkun'un, "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Seçkideki fotoğrafları beğendiğini belirten Çınar, "Bu yıl yine oylamada birbirinden güzel fotoğraflar yer alıyor. Malatya'da çekilen maço Orhan ve Fatma Ninemizi konu alan 'Futbol özlemi' başlıklı fotoğraf beni çok etkiledi. Haber ve yaşam kategorisinde de birbirinden güzel fotoğraflar yer alıyor. Fotoğrafları çeken arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

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