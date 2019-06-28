Yeşilyurt'a bölgenin en modern atık getirme merkezi yapılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "14 farklı atık grubunun toplanmasını sağlayacak Atık Getirme Merkezimizde ambalaj atıklarını doğaya atılmadan geri dönüşümünü sağlamış olacağız. Atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek yeniden hammadde olarak değerlendirilmesi enerji tasarrufuyla birlikte çevre sağlığı ve ekonomiye ciddi katkısı vardır" dedi.

'Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma' tesisleri ile 'Atık Getirme Merkezi' alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ekonomiye yeniden kazandırılabilecek değerli atıkları israf etmeden tekrar kazanabilmek amacıyla ciddi yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri uyguladıklarını söyledi.

Atıkların geri dönüşüme gelmemesi halinde doğaya büyük zararlar verdiğini hatırlatan Başkan Çınar, değerlendirilebilir atıkların kaynağında toplanması ve ayrıştırılma sürecinin çevre sağlığı ve ekonomi açısından büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek, Yeşilyurt'a bölgenin en modern atık getirme merkezini kazandırdıklarını söyledi.

Tek hedeflerinin gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak olduğunu anımsatan Başkan Çınar, "İnşaat çalışmaları ve teknik alt yapı kurulumu tamamlanan Atık Getirme Merkezimizde ambalaj atığı, ihtiyaç fazlası kıyafet, kitap, bayat ekmek, atık pil, kullanım süresi dolmuş ilaçlar, oyuncak ve bitkisel atık yağları toplayacağız. Yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılacaktır. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde sürdürülen 'Sıfır Atık' projesini desteklemek amacıyla hizmete sunacağımız 'Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma' tesislerimiz ve içerisindeki 'Atık Getirme Merkezi' projemiz, bölgemizin en modern ve en güzel tesisidir. Bölgemizde bu denli tesisler çok fazla bulunmazken, Yeşilyurt Belediyesi olarak çevre ve doğaya verdiğimiz önemden dolayı ilçemize böylesine modern, faydalı ve verimli bir yatırımı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Tesislerimizde geri dönüşümünü gerçekleştireceğimiz ürünleri burada toplayıp tasnifleyip, kendi içerisinde kategorilendirip geri dönüşüme göndereceğiz ve belediyemize büyük bir gelir elde edeceğiz. Dönüştüremediğimiz ürünleri de çöp sahamızda bertaraf edeceğiz. Tesisimizin özelliği geri dönüşüme elverişli tüm ürünleri değerlendirebilmesidir. Ambalaj atığından atık elektrikli ve elektronikli eşyalara, plastikten kağıda, naylondan metal parçalarına, mobilyadan araç lastiğine kadar farklı atıkları burada toplayıp tasnifleyebiliyoruz. Tesisimiz '70 Kwp'lik Güneş Enerji Santralli Sundurma' projesi ile dışarıdan bir enerji gereksinimi duymadan kendi enerjisini kendisi üretme özelliğine de sahiptir. İnşallah önümüzde haftadan itibaren bu dev yatırımımızı tam anlamıyla halkımızın hizmetine sunacağız. Bölgenin en modern çevre yatırımı şimdiden Malatya ve Yeşilyurt'a hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, israf edildiği takdirde bir gün tükeneceğini göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Başkan Çınar, "Ekolojik denge, insan sağlığı, ekonomi, insan sağlığı, toprak ve havaya kadar hayatımızın her anına ciddi katkısı olan geri dönüşüm mantığını kalıcı yatırımlarla muhafaza etmek önemlidir. İnsan sağlığı ve doğanın korunması açısından farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme yapmak adına atık yağ, atık pil, bitkisel atıklar, elektronik ve ambalaj atıklarla ilgili 2014 yılından beri hayata geçirdiğimiz gerek yatırımlarımız gerekse de projelerle Yeşilyurt'umuzu bu anlamda örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdık" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA