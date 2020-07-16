Yeşilyurt'a 6 yılda 204 yeni park kazandırıldı
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Yeşilyurt'a 6 yılda 204 yeni park kazandırıldı

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Seyran Mahallesinde hizmete giren park alanını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Seyran Mahallesinde yapımını tamamladığımız park alanımız modern ve nezih alanlarının yanı sıra aydınlatmaları ve yeşil alanlarıyla bölgenin sosyal yaşamına...

Yeşilyurt'a 6 yılda 204 yeni park kazandırıldı
16.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:39

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Seyran Mahallesinde hizmete giren park alanını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Seyran Mahallesinde yapımını tamamladığımız park alanımız modern ve nezih alanlarının yanı sıra aydınlatmaları ve yeşil alanlarıyla bölgenin sosyal yaşamına canlılık kazandıracaktır. Son yıllarda ki yeşil alan ve park çalışmalarımızla ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 4 metrekareye yükselmesini sağlayarak, bu alanda da başarılı bir grafiğe ulaştık" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Mehmet Nogay'ın yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ve Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez ile birlikte iki dönümlük alan üzerinde yapımı tamamlanan park alanını inceledi.

"Mahallemize verdiği önemden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Seyran Mahallesine verdiği önem ve değerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, " Mahallemize dördüncü parkımızın kazandırılmasının sevincini yaşıyoruz. Mahallemize verdiği önemden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın yolu açık olsun, onun her zaman yanındayız, var olsun ve işi rast gelsin" şeklinde konuştu.

"Bölgemize farklı değerler katacak güzel bir park alanımız daha oldu"

Seyran Mahallesinde ki park alanının yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bölgeye farklı bir değer katacağına işaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Seyran Mahallemizde geçen yıl kavşak ve üst geçit çalışmalarının yapıldığı bölgede atıl vaziyette olan iki dönümlük yeşil alanımız vardı. Bölgemizin sosyal yaşantısına farklı bir güzellik kazandırmak adına başlattığımız çalışmaların ardından çok güzel bir projeyle buranın dönüşümünü sağladık. Yeşil alan ve sert zemin çalışmalarının tamamlanmasından sonra aydınlatmalar, sosyal donatılar ve çocuk oyun gruplarının da eklenmesiyle burası çok nezih ve güzel bir görüntüye kavuşmuş oldu. Topsöğüt ile Seyran mahallemizin kesişme noktasında, merkezi bir lokasyon üzerinde yer alan bu parkımızın Kuzey Çevre yolunun bağlantı hattı üzerinde yer alması da bizim için ayrı bir değer taşımaktadır. Hemşerilerimizin buraya çok yoğun ilgi göstereceklerine eminim. Vatandaşlarımızın, aileleri ile birlikte günün stres ve yorgunluğunu atabileceği bir park alanını daha Yeşilyurt'umuza kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız güzel bir alanda gönüllerince eğlenecekler, spor yapabilecekler, yetişkinlerimiz ise günün yorgunluğunu burada güzel bir ortamda atıp, yeşil dokunun tadını çıkartacak. Parkımızın hizmete girme sürecinde desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Böylesine nezih ve güzel bir park alanının ilçemize kazandırılmasında yoğun bir mesai yapan Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve mesai arkadaşlarımızı ise tebrik ediyorum. Seyran mahallemize ve Yeşilyurt'umuza yeni park alanımız hayırlı uğurlu olsun. Bu ve benzeri yatırımlarımızla Yeşiltepe'miz daha farklı ve daha güzel bir görüntüye ulaşacaktır" diye konuştu.

"6 yılda 204 yeni parkı ilçemize kazandırdık"

Yeşilyurt'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükselttiklerini hatırlatan Başkan Çınar, " Son yıllarda ilçemizde hayata geçirdiğimiz park alanları ve yeşil alanların yanı sıra ağaç dikimi ve diğer yeşillendirme çalışmalarımız neticesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 4 metrekareye yükselttik. Bu parkımızla birlikte altı yılın sonunda Yeşilyurt'umuza toplamda 204 yeni park kazandırmış olmanın da ayrıca gurunu yaşıyoruz. Park yapımı ve yeşillendirme hizmetlerinde yakaladığımız kalite standardını daha iyi bir noktaya ulaştırmak adına dur durak bilmeden yeni projeler üretiyoruz, çalışıyoruz ve yenilikler peşindeyiz. Engellilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize güzel zaman geçirebilecekleri bu tür projeleri yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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