Yeşilyayla'ya Sıcak Asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İlçesine bağlı Yeşilyayla Mahalle yolunu sıcak asfaltla kaplıyor.



Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Korkuteli İlçesine bağlı Yeşilyayla Mahalle yolunda sıcak asfalt çalışması yapıyor. Altyapı ekiplerinin kısa sürede işleri tamamlamalarının ardından sıcak asfalt çalışmaları başladı. Yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğunda olan Yeşilyayla Mahalle yolu bittiğinde, mahalle sakinleri konforlu ulaşımla tanışacak.



Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç mahalle yolunda devam eden sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirten İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, "Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel'in talimatları doğrultusunda, ilçelerimizdeki birçok yolumuzu asfalt ile buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz. Yeşilyaylalı hemşehrilerimize yeni yolları hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA