Yeşilvadi Koridorunda Hız Limiti Arttırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Oğuzeli-Havalimanı ile Güneş Mahallesi 10 nolu cadde arasında kalan Yeşilvadi bulvarında hız limitini 70 kilometreye çıkardı.



UKOME'den yapılan açıklamada araç cinslerine göre, otomobil (M1-M1G), minibüs (M2), kamyonet ve panelvan (N-1) türü araçların hız limitlerinin 70 kilometre olarak uygulamaya konulduğu belirtildi.



Açıklamada, sürücülerin mağdur olmaması için kara yolları standart trafik işaretlemelerine ve araç cinslerine göre belirlenmiş bulunan hız limitine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.