Yeşilvadi Koridorunda Araçların Hızı 70 Km Olacak

UKOME'den yapılan açıklamada araç cinslerine göre; otomobil (M1-M1G), minibüs (M2), kamyonet ve panelvan (N-1) türü araçların 70 km/s olarak yeniden düzenlenerek uygulamaya konulduğu belirtildi.

Bu nedenle; araç sürücülerinin mağdur olmaması için karayolları standart trafik işaretmelerine ve araç cinslerine göre belirlenmiş bulunan hız limitine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

