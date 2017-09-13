Yeşilvadi Koridorunda Araçların Hızı 70 Km Olacak
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Oğuzeli-Havalimanı ile Güneş Mahallesi 10 Nolu Cadde arasında kalan Yeşilvadi koridorunda (bulvarında) hız limitini 50 km/s'den 70 km/s'ye çıkardı.
UKOME'den yapılan açıklamada araç cinslerine göre; otomobil (M1-M1G), minibüs (M2), kamyonet ve panelvan (N-1) türü araçların 70 km/s olarak yeniden düzenlenerek uygulamaya konulduğu belirtildi.
Bu nedenle; araç sürücülerinin mağdur olmaması için karayolları standart trafik işaretmelerine ve araç cinslerine göre belirlenmiş bulunan hız limitine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.