Yeşiltepe Ortaokulu hazırladığı projeyle e-Twinning platformunda yer aldı

Sakarya'da Erenler Yeşiltepe Ortaokulu, öğrencilerin yaşam boyu öğrenmesini amaçlayan projesiyle, uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "e-Twinning" platformuna girdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erenler Yeşiltepe Ortaokulu, İtalya'dan 2, Romanya'dan 1 okul ortağıyla başladığı "Wonder(full) Learning" adlı projeyle ulusal ve uluslararası kalite etiketi ödülünü kazanmayı hedefliyor.

Okul müdürü Feyzi Altun, 7. sınıf öğrencilerinin aktif olarak yer aldığı projeyle ilgili şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bu projeyle İngilizceyi aktif olarak kullanacak, tasarladıkları materyalleri İngilizce edinimleri için kullanacaklar. Proje kapsamında düzenlenen İngilizce ve Türkçe seminerler sayesinde güvenli internet kullanımı ile ilgili yetkin kişilerden eğitim alabilecekler. Ayrıca platformdaki yabancı ve Türk arkadaşlarıyla iletişim kurabilecek ve bugün hayati önem taşıyan teknoloji kullanımıyla ilgili kendilerini geliştirecekler. Çeşitli web 2 araçlarını (Renderforest, word mint, movie maker, Canva, padlet) kullanabilecekler. Biz bu proje ile öğrencilerimize gelişimi vadediyoruz. Ulusal ve uluslararası kalite etiketi ödülü almak gibi bir hayalimiz var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek