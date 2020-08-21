Yeşiltepe Mahallesinde bıçaklı kavga, 1 yaralı Eskişehir'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda bir kişi karnından bıçakla yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA