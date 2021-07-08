Yeşiltepe ÇATOM Kursiyerlerinden Aşı Kampanyasına Destek
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Yeşiltepe ÇATOM Kursiyerlerinden Aşı Kampanyasına Destek

Yeşiltepe ÇATOM Kursiyerlerinden Aşı Kampanyasına Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimiz merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kurslarına katılan kursiyerler Covid-19 salgınıyla mücadelede aşı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla İlimizde başlatılan aşı kampanyasına destek verdiler.

İlimiz merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kurslarına katılan kursiyerler Covid-19 salgınıyla mücadelede aşı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla İlimizde başlatılan aşı kampanyasına destek verdiler.

Aşılama çalışmalarının sürdüğü merkezi ziyaret eden Valimiz Hulusi Şahin'in Eşi Ebru Şahin, pandemi ile mücadelede etkin rol oynayan aşılama kampanyasının önemini vurgulayarak kursiyerleri aşı olmaya davet etti.

Ziyarete eşlik eden İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu; aşı konusunda tereddütleri olan kursiyerlerle sohbet ederek, kursiyerleri aşının yan etkileri ve önemi konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: Habermetre

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