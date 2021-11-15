Yeşilpınar Gençlik Merkezi'mize Erasmus ziyareti

Maths & Art isimli Erasmus projesi kapsamında, ülkemize gelen yabancı öğrenciler Yeşilpınar Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyüpsultan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de dahil olduğu proje kapsamında Yeşilpınar Gençlik Merkezi'nin misafiri olan dört farklı ülkeden 8 öğretmen ve 22 öğrenci burada keyifli dakikalar yaşadı.

İtalya, Portekiz, Finlandiya ve İspanya'dan gelen öğrenciler canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyip halay çektiler. Geleneksel Türk sanatının en güzel örneklerinden olan Ebru sanatını da deneyimleme fırsatı bulan öğrenciler gençlik merkezinden güzel anılarla ayrıldılar.

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