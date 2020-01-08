Yeşilova'da "bocuk gecesi"

08.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:58

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesinde uzun yıllara dayanan eski bir gelenek yeniden yaşatılmaya başlandı.



Balkanlar'dan bölgeye taşınan "bocuk gecesi" Yeşilova'da yapıldı. Yeşilova Muhtarı Beysat Tokuş önderliğinde tertiplenen bocuk gecesi, muhtarlık yanında gerçekleştirildi. Beysat Tokuş, "Bocuk gecesi mahalle halkımız tarafından Balkanlar'dan gelen bir kültürdür. Aileler kendi arasında Kasımın 62'nci gününde kabak pişirir ve sohbetler ederdi. Bu gecede bazen küllü suda mısır kaynatılır ve yenirdi. Bu adeti gelecek kuşaklara aktarmak için komşularımızla birlikte bocuk gece tertip ettik. Toplumu ayakta tutan örf ve adetleridir. Bu geceye katkı veren herkese teşekkür ederim" dedi.



Geceye gelenlere kabak tatlısı ikram edildi. - BURSA

Kaynak: İHA