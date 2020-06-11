Yeşilova'da anaokulu öğrencileri kendi oyuncaklarını yapacak
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Yeşilova'da anaokulu öğrencileri kendi oyuncaklarını yapacak

Burdur'un Yeşilova ilçesinde anaokulu öğrencileri, kendi oyuncaklarını ahşaptan tasarlayarak yapacak.

Yeşilova'da anaokulu öğrencileri kendi oyuncaklarını yapacak
11.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:06

Burdur'un Yeşilova ilçesinde anaokulu öğrencileri, kendi oyuncaklarını ahşaptan tasarlayarak yapacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Oyuncak Atölyesi" projesiyle öğrencilerin mobilyacılardan elde edilen ahşap parçalarını birleştirip, boyayarak oyuncaklar üretmesi hedefleniyor.

Yeşilova Milli Eğitim Müdürü Nuray Eseroğlu yaptığı açıklamada, 0-6 yaş döneminde çocukların birçok özelliklerinin bu dönemde oluştuğunu ifade etti.

Anasınıflarının amacının çocuklara el becerisi kazandırmanın yanında hayal güçlerini de geliştirmek olduğunu belirten Eseroğlu, "Proje çocuklarımıza planlama, karar verme, yönetme ve risk analizi gibi alanlarda katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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