Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı
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Yeşilova, Burdur, Çeşme, 3. Sayfa

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı ve eşi evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

20.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:53
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı ve eşi evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı 04.40 sıralarında meydana gelen olayda,Mümtaz Şenelve eşi Fatma Şenel'inKoyunlar Çeşme Mahallesindeki evine gelen kimliği belirsiz kişiler kapıyı çaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan kişilere kapıyı açan Şenel çiftine tabancayla ateş edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ev jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar önce Yeşilova Devlet Hastanesine, daha sonra Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Burdur Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, " 04.40 sıralarında Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel ikametlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmışlardır. Burdur Devlet Hastanesinde tedavileri devam etmekte olup genel sağlık durumları iyidir. Şu an itibarıyla iki kişi gözaltına alınmış olup olayın aydınlatılması ve failin yakalanması ile ilgili çalışmalar bütün imkanlar kullanılarak kapsamlı olarak sürdürülmektedir."ifadelerine yer verildi.

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

Kaynak: İHA

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