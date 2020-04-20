Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralandı - Haberler
Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Güncel

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralandı

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

20.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:26
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralandı

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Şenel çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri failin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.

CHP Milletvekili Göker ziyaret etti

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, tedavisi süren Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'i hastanede ziyaret etti.

Hastaneden ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göker, saldırının sabaha karşı saat 04.35 sıralarında olduğunu söyledi.

Şenel'in bilincinin açık olduğunu ve kendisine olayı anlattığını belirten Göker, saldırıyı kınadı.

Saldırının faillerinin kendilerini polis olarak tanıtıp Şenel'i evinin dışına çıkardıklarını öğrendiğini dile getiren Göker, "Silahla 5 el atış yapılıyor, mermilerin 3'ü başkanın sol bacağına, 2'si sağ bacağına isabet ediyor. Eşinin 'Artık yeter' diyerek araya girmesi üzerine 2 el de ona ateş ediliyor. Başkanımızın iki kemiğinde kırık tespit edildi. Onlara acil müdahalede bulunuldu. Tedavileri sürüyor, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

"Otelin ruhsatının iptalinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz"

Saldırının Şenel'e bir otelin ruhsatını iptal etmesi nedeniyle gözdağı verme amacı taşıdığını düşündüklerini belirten Göker, şöyle konuştu:

"Kanaatimiz yaklaşık bir hafta önce bölgede faaliyet gösteren bir oteli yasa dışı faaliyeti gerekçesiyle başkanımız mühürleyip ruhsatını da iptal etmişti. Büyük olasılıkla olay bundan kaynaklı. Şu anda devam etmekte olan adli bir süreç olduğu için fazla yorum yapmanın anlamının olmadığını düşünüyorum. Gün içinde gerek Valiliğimiz gerekse savcılığımızdan ulaştırılan bilgiye göre, olayla ilgili iki kişinin yakalandığını öğrendik. Net bir açıklama yapılarak olay açığa kavuşacaktır. Olayın işleniş şekliyle mafyavari bir gözdağı vermekten ibaret olduğunu düşünüyoruz."

Öte yandan, saldırıyla ilgili otelin işletmecisi olduğu ileri sürülen kişinin güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.

Başsavcıdan gözaltı sayısıyla ilgili açıklama

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan da yaptığı yazılı açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi. Gürdoğan, "Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, kimlik tespiti yapılan 3 şüpheli ise aranıyor." bilgisini verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini kaydeden Gürdoğan, "Şüphelilerin son yargı paketiyle cezaevinden tahliye olan hükümlüler arasında yer aldıkları iddiaları ise asılsızdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
İl il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Haberler
İl il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası...
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Ümit Besen Ebru Şallı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Shane Larkin Ergin Ataman
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 18:41:45. #1.15#
title