Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı (4) BAŞSAVCILIK: 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 3 ŞÜPHELİ ARANIYORYeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIK: 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in ikametlerine gelen şahıslarca ateşli silahla yaralanmaları olayıyla ilgili olarak bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Kimlik tespiti yapılan 3 şüpheli ise aranmaktadır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak titizlikle devam etmektedir. Şüphelilerin son yargı paketiyle cezaevinden tahliye olan hükümlüler arasında yer aldıkları iddiaları ise asılsızdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: DHA