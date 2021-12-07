Yeşiloba Şehitliği Müzesi'nde anma programı - Haberler
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Yeşiloba Şehitliği Müzesi'nde anma programı

Habermetre - Haberler | Toplum
Yeşiloba Şehitliği Müzesi'nde anma programı

Kurtuluşun 100. Yılında 5 Ocak meşalesi yanmaya başladıVatan uğruna canlarını feda eden şehitler anıldıAdana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, 5 Ocak 2022 tarihinde kutlanacak.

ADANA (Habermetre) - Kurtuluşun 100. Yılında 5 Ocak meşalesi yanmaya başladı

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitler anıldı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, 5 Ocak 2022 tarihinde kutlanacak. Kurtuluşun üzerinden bir asır geçmesi nedeniyle bu yıl çok sayıda ve farklı etkinliklerle kutlanacak olan 5 Ocak Kurtuluş Bayramı öncesi, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin sivil ve askeri erkanı, Yeşiloba Şehitliği Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı. Programda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

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