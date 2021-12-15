Yeşilmahalle Vatandaşla Buluşma Toplantısı
Yeşilmahalle Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Yeşilmahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi.
AYDIN (Habermetre) - Yeşilmahalle Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Yeşilmahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi. Yeşilmahalle Gazi İlk Okulu Konferans salonunda gerçekleştirilen buluşma toplantısında Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN vatandaşların sorunlarını istek ve taleplerini dinledi
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