Yeşillikler içindeki Kabaceviz Şelaleleri görsel şölen sunuyor

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Kabaceviz köyü yakınlarında köyle aynı adı taşıyan şelaleler, yeşillikler arasında doyumsuz manzara sergiliyor.

Üç kademeden oluşan şelale, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunuyor.

Her kademesinde farklı büyüklükte şelale yer alan ve yolunun bir kısmı stabilize olan Kabaceviz Şelaleleri'nin özellikle ikinci etabını görebilmek için zorlu yolculuğu göze almak gerekiyor.

Şelalelerin ziyaretçileri, çektikleri zahmetin sonucunda görsel şölenle karşılaşıyor.

Kabaceviz Şelaleleri'nin ikinci kademesindeki şelalede yaklaşık 60 metreden dökülen sular, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Şelalelerin çevresindeki orman ve bitki örtüsü, yeşilin farklı tonlarına bürünerek ziyaretçilerine "saklı cennet" hissi uyandırıyor.

Doğa yürüyüşü, dağcılık ve foto safari gibi pek çok imkan da sunan Kabaceviz Şelaleleri'ne doğaseverler oldukça ilgi gösteriyor.

Öte yandan, yaz aylarında şelalelerdeki suyun oldukça azaldığı gözleniyor.

Kaynak: AA