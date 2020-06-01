Yeşillik alanda dinlenmek isterken havalandırma boşluğuna düştü
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Yeşillik alanda dinlenmek isterken havalandırma boşluğuna düştü

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki çimenlik alanda havalandırma sacına oturarak dinlenmek isteyen şahıs, çürüyen sac nedeniyle 4 metrelik boşluğa düşerek yaralandı.

Yeşillik alanda dinlenmek isterken havalandırma boşluğuna düştü
01.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:00

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki çimenlik alanda havalandırma sacına oturarak dinlenmek isteyen şahıs, çürüyen sac nedeniyle 4 metrelik boşluğa düşerek yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı karşısındaki çimenlik alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş çıkışı İstanbul Adalet Sarayı karşısındaki çimenlik alanda toplanan üç arkadaştan Muharrem isimli bir kişi, sohbet etmek için havalandırma boşluğunun üzerindeki koruma sacının üzerine oturmak istedi. Havalandırma boşluğunun üzerindeki sacın çürük olduğunu fark etmeyen şahıs, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten boşluğa düştü. Şahıs yaralanırken, arkadaşları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şahsı boşluktan çıkarmak için uzun süre uğraştı. Yapılan çalışmaların ardından yaralı, havalandırma boşluğundan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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