Yeşilli Kiraz festivali coşkuyla gerçekleşti

Yeşillide binlerce vatandaş Kiraz Festivalinde Coştu

MARDİN - Mardin'in Yeşilli ilçesinde 14.sü düzenlenen ve yüzlerce kanaldan canlı yayınlanan kiraz festivali coşkuyla gerçekleşti. Çorum ve Yeşilli belediyelerinin "Kardeşlik İftarı" ile başlayan festivalde, binlerce vatandaş iftarını açtı 200 Kiraz üreticisi en güzel kiraz yarışına katıldı. Festivalde en güzel kiraz seçilen üreticiler Altın ile ödüllendirilirken festivalin açılış konuşmalarında 24 Haziran seçimlerinde huzurun ve istikrarın devamı için AK Partinin kalesi olan ilçelerden biri olan Yeşilli'den fire vermeden oy çıkacağı ifade edildi.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 14.sü düzenlenen Yeşilli Kiraz Festivali Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanın da binlerce kişinin festivale katılımı ile gerçekleşti. Festival TGRT'e ana habere canlı bağlantı yapılırken, İhlas Haber ajansı ile canlı yayın yapılarak onlarca kanalda Festival canlı verildi. Festivale Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Merkez yürütme kurulu üyesi Zeynep Alkış, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Ak Parti İl Başkanı Nihat Eri ve binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. En güzel Kiraz yarışmasının da düzenlendiği festivalde dereceye giren kiraz sahiplerine ödüllerini Mardin protokolünden aldı. İlahi konserlerin, Hacivat karagöz oyunu, semazen ekibi ve sanatçıların sahne aldığı festivale 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri damga vurdu.

"Kandil Kayyumunu da gördük, Ankara Kayyumunu da"

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir Mardin'e gerçekleştirilen yatımlar için seçimle göreve gelen Kandil kayyumlarını da gördük Ankara'dan İlimize görevlendirilen valimizi de. Kandil kayyumu hangi yolu asfaltladı?" diyerek hesap soran Demir; Mardin'e Ankara tarafından görevlendirilen Vali ve Büyükşehir belediye Başkanın yaptıklarını görüyoruz. Asfaltsız köy yolumuz neredeyse kalmadı. Vatandaş bunları biliyor yeşilli bunları biliyor. AK Parti'ye yüzde 80 oy çıkan ilçemizde bu seçim inşallah fire vermeden oy çıkacak" diye konuştu.

"Bu seçim sen ben meselesi değil"

Kandile ve terör örgütlerine konuşmasında sert mesajlar veren Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ;"Çelik yürek Recep Tayyip Erdoğan giderse Türkiye'nin istikbal ve istikrarı ağır yara alacak. Allah'ın izni ile 24 Haziran akşamı bu millet onlara çok güzel bir cevap verecek. Bir mesajım var bazı kardeşlerimiz diyor ki benin şuyum buyum olmamış diyor. Bu mesele sen ben meselesi değil bu mesele Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma meselesidir. Oylarımızı böldürürsek Allah korusun Suriye'nin durumuna düşeceğiz" diyerek Yeşillili seçmenlerine seslendi.

"AK Parti seni hendek belasından kurtarmış"

Bazı seçmenlerin ben Reise oy vereceğim de, AK Partiye vermeyeceğim demesini de eleştiren Demir,"Başka partilere verdiğin senin o güzel oyun Kandile yarayacak Kandile. AK Parti bana ne yapmış deme AK Parti seni Hendek belasından kurtarmış. Ak Parti bu meydanların canlanması için bütün imkanlarını seferber etmiş"dedi.

"Size oy veren insanların başlarını belaya soktunuz"

Karşımızda Kandil'in Partisi olan HDP var diyen Başkan Demir;"Bu Kandilin Partisi HDP var ya Mardin Büyükşehir Belediyesini 3 sene idare etti. Ne dedi bize yerinde yönetim istiyorum dedi. Sen Cizreyi, Mazidağı'nı, Nusaybin'i Kızıltepeyi yönetmedin mi kardeşim? Mazidağı'nın, Derik'in kaç köyüne asfalt götürdün. Size oy veren insanların başını belaya sokmak için geldiniz. Onları terörle tanıştırdınız. Siz Nusaybin Cizre'yi kanlı sokaklar haline getirdiniz. Ak Parti dedi ki bu Kürt benim kardeşim. Biz bölünmedik ve bölünmeyeceğiz. Kandilin Kayyumu ile Ankara'nın kayyumu arasında ki farkı görmeyecek kadar nankör insanlar varsa onlara söyleyecek bir şey yok"diye konuştu.

Başkan Demir ilçede yapılan alt yapı çalışmalara da değinerek kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını, her cefanın bir sefası var. Bu cefanın da sefası çalışmalar tamamlanınca ortaya Kentsel dönüşümü ilçemizde yapacağız dedi.

"Coğrafyamız adına çok önemli bir viraj"

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, AK Parti hükümetlerinin bu bölgeye çok önemli hizmetler yaptığına dikkati çekerek; "Hizmetlerin sürmesi için önemli bir seçime doğru gidiyoruz. 24 Haziran devletin bekası için önemli. Bu seçim hem ülkemiz hem coğrafyamız adına çok önemli bir viraj. Eğer 24 Haziran'ı başarı ile tamamlarsak AK Parti hükümetinin bundan sonra yapacağı icraatlar başarıyla devam edecek. Ülkemizin bekası da, bütün dış güç ve üst akıllara cevap vermiş olacak. 16 yıl önceyi hatırlayarak geleceğimizi ona göre inşa edelim" diyerek Yeşilli halkına seslendi.

"Yatırımlar hızla sürecek"

Mardin Valisi Mustafa Yaman geçmişte 8 Haziran'da Midyat'ta terör saldırısı olduğu için morallerin bozuk olduğuna dikkat çekerek ;"O zaman herkesin morali bozuktu, kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Çünkü Midyat'ta terör saldırısı nedeniyle şehitlerimiz vardı. O zaman, 'Merak etmeyin bu terör belasından kurtulacağız.' demiştik. Cumhurbaşkanımız önderliğinde hükümetimizin kararlı tutumuyla idari amirler, güvenlik güçleri ve Mardinliler, bu terör belasını hep birlikte yendik. Şu anda Nusaybin, Artuklu, Savur, Dargeçit bütün Mardin artık bir huzur limanı haline geldi. Artık hepimizin yüzü gülüyor. bu huzur bayramının böyle devam etmesini arzu ediyoruz. 16 Kasım'da verilen yerel yönetim görevini de en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz. Hem huzurun hem de yerel hizmetler artarak sürecek" diye konuştu.

Festivalde 200 çiftçinin katılımı ile "En güzel kiraz" yarışmasında finale kalan 44 kiraz üreticisinin meyveleri jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucu birinci Şeyhmus Erdoğan, ikinci Mashar Özdemir ve üçüncü Özcan Bulut'a altın ve çeşitli ödüller verildi. Ödül töreni sonrası konser etkinlikleri ile festival son buldu.