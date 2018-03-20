Yeşilli'de Kız Çocuğunun Kaçırıldığı İddiası

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 10 gün önce 16 yaşındaki D.M'nin evde uyuduğu sırada kaçırıldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde 10 gün önce 16 yaşındaki D.M, anne ve babası hastaneye gittiği sırada sabah saatlerinde evde uyurken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce yorgana sarılarak kaçırıldı.

Ailenin ihbarı üzerine güvenlik güçleri, kızın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Baba M.M, eşinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiklerini, kızının evde uyuduğu sırada kaçırıldığını söyledi. Şikayetçi olmaları üzerine yetkililerin konuyla ilgilendiğini aktaran baba, şöyle konuştu:

"Hastane dönüşü bir akrabamız birinin kızımı kaçırdığını söyledi. Kapıyı kırarak içeri girmiş. Kız uyurken yorgana sarıp götürmüş. Cumhurbaşkanım, Başbakanım ve Bakanımızdan istirhamım, kızımın bir an önce bulunmasıdır. Kızım 10 gündür kayıp. Daha önce ne telefon açmışlar ne de istemişler. Kızımın telefonu bile yok. Kızımın yaşı küçük, çocuk gelin olmasını ne kendisi ne de biz istiyoruz. Kaçırdıkları aracın plakası belli, kaçıranlar belli ama hala bulunamadı. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızımı kaçıran kişinin, iki eşi ve çocukları var. Fidye için değil evlenmek için kaçırdıklarını düşünüyoruz."

Anne M.M. de kızının evlendirilmek istendiği için kaçırıldığını ifade etti. Kızının bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini dile getiren anne, "Kızımın bir şeyden haberi yok. Kapıyı kırıp içeri girmişler, üzerine saldırmışlar, yorgana sarıp kaçırmışlar. Allah için bize yardım edin." dedi.