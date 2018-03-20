Yeşilli'de Kız Çocuğunun Kaçırıldığı İddiası

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 16 yaşındaki D.M'nin evde uyuduğu sırada kaçırıldığı öne sürülen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, bir kişinin tutuklandığı, firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yeşilli ilçesinde oturan yaşı küçük mağdure D.M'nin evden kaçırılması olayına ilişkin yer alan haberler nedeniyle kamuoyunun güncel ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma zaruretinin doğduğunu belirtti.

İddiaya konu olaya ilişkin derhal soruşturmaya başlandığı bilgisini paylaşan Öztoprak, soruşturma kapsamında suç konusu olaya iştirak ettiği değerlendirilen şüpheli B.S'nin gözaltına alındığını aktardı.

Öztoprak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yürütülen soruşturma çerçevesinde suç konusu olaya iştirak ettiği değerlendirilen şüpheli B.S. tutuklanmıştır. Yine mezkur olayın asli faili olduğu değerlendirilen şüpheli İ.S. hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Firari olan şüphelinin yakalanması amacıyla yapılan soruşturma işlemleri halen devam etmektedir. İhtiyaç hasıl olması durumunda soruşturmanın aşaması ile ilgili olarak ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."