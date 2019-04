Yeşilli'de Düğün Gibi Seçim Kutlaması...ilçe Halkına 1 Ton Kavurma Dağıttı

Yeşilli'de düğün gibi seçim kutlaması...İlçe halkına 1 ton kavurma dağıttı

MARDİN - Mardin'in Yeşilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,60 oy alarak seçimi kazanan AK Parti adayı Hayrettin Demir, ilçe halkına 1 ton kavurma ikram edip mevlit okuttu. Demir ardından miting gibi kutlama programı düzenledi.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkan adayı olan Hayrettin Demir, 31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 50,60'ını alarak resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi. Demir, seçimleri kazandıktan sonra ilçe halkına 1 ton kavurma dağıtıp mevlit okuttu. Seçimlerde ipi göğüsleyen Demir, miting gibi kutlama organizasyonu düzenledi. Karşıyaka Mahallesi'nde çadırlar kuran Demir, burada açıklamalarda bulundu. İlçe halkının oynanan oyunları bozduğunu kaydeden Demir, AK Parti'nin bayrağını Yeşilli'de dalgalandırmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Demir, "Düğün havasında bir kutlama çünkü bu halk Cumhurbaşkanına, vatanına, milletine, bayrağına bağlı olduğunu ve sağdık olduğunu dostuna ve düşmanına göstermiştir. Bir kez daha huzurunuzda aziz milletimize, Türkiye genelinde millet ittifakına yüzde 52 oy oranı ile vermiş oldukları destekle, Yeşilli'de de yüzde 50,60 civarında vermiş olduğu destekten dolayı bu halka minnettarız. Bu halka, hizmetkar olmak için ne kadar övünsek azdır. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde AK Parti iktidarı döneminde Cumhurbaşkanımız olmak üzere en küçüğünden, en büyüğüne kadar, sevdamız Türkiye, sevdamız Güneydoğu, sevdamız Mardin, sevdamız Yeşilli olacak. Aşkımız, sevdamız hizmetle bütünleşecek biz bu bölgeye, bu ilçeye hizmetten başka bir düşüncemiz yok. Birlikten, beraberlikten ve kardeşlikten başka düşündüğümüz hiçbir şey yok" dedi.

"Burada milli irade tecelli etmiştir"

Burada AK Parti'nin kalesini yıkmaya çalışıldığını aktaran Demir, "İçeriden yıkmaya çalıştılar, dışarıdan yıkmaya çalıştılar, ama bu halkın sağduyusu iman sevdası, vatan sevdası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevdası galip gelmiştir. Burada milli irade tecelli etmiştir. Ülkemiz üzerinden malumuz çok büyük bir oyun oynanmak istendi. AK Parti'nin kalesini yıkmaya çalıştılar, ama AK Parti Yeşilli'de, Yeşilli seçmeni de Yeşilli'deki davasıyla bütünleşen bu güzel insanlar oyunun ne kadar çirkin bir oyun olduğunu, tehlikeli bir oyun olduğunu 31 Mart'ta sandıkta iradesini göstermek kaydıyla, bunu ispatlamıştır. Şimdi diyoruz ki sıra bizde, siz görevinizi yaptınız. Seçim günü şerefsiz bir yorumcu Can Dündar, 'güle güle Mekke, güle güle Medine' diyor, bizde o alçağa şu cevabı vereceğiz, 'hoş geldin Medine, hoş geldin Mekke, hoş geldin Kudüs, hoş geldin Gazze, hoş geldin ümmetin lideri ve hoş geldin AK Parti'nin sevda davası' diyeceğiz. Hiç kimse endişe etmesin bu ümmet sahipsiz değil, bu ümmetin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında onun askerleri olarak, onun neferleri olarak, bu ümmeti böyle alçak, şerefsiz, Can Dündar gibi alçaklara bırakmayacağız. Bunlar daha dün bir bugün iki 'güle güle Mekke, güle güle Medine' diyorlar ama Mekke ve Medine'nin müminlerin diyarı olduğunu, peygamberin yattığı yerin makamı olduğunu bilsinler ki bu ümmet ayaktadır, 15 Temmuz'da ayaktaydı, 31 Mart'ta da ayakta ve Allah'ın izniyle günün her saati ayakta. 'Güle güle Mekke, Medine' demek bunların ne kadar münafık olduklarını, ne kadar hain olduklarını, vatan düşmanı olduklarını bir kez daha bu halk görmüştür" diye konuştu.

Kaynak: İHA