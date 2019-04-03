Yeşilli'de AK Parti'nin Seçim Kutlaması

Mardin'in Yeşilli ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Hayrettin Demir, çok sayıda vatandaşın katılımıyla kutlama yaptı.

İlk kutlama Başkan Demir'in Karşıyaka Mahallesindeki evinin önünde okutulan mevlit ve vatandaşlara yapılan yemek ikramı ile yapıldı.

Daha sonra belediye binası önünde düzenlenen kutlamada, Kürtçe, Türkçe ve Arapça söylenen türküler eşliğinde yöresel kıyafetlerle halaylar çekildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, bir kez daha AK Parti belediyeciliğinin kazandığını belirterek kutlamaların artık bir düğün havasında geçirdiklerini ifade etti.

"Bu halk Cumhurbaşkanına, vatanına, milletine, bayrağına bağlı ve sadık olduğunu dostu ve düşmanına göstermiştir." diyen Başkan Demir, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde AK Parti iktidarı döneminde en küçüğünden, en büyüğüne kadar, sevdamız Türkiye, sevdamız Güneydoğu, sevdamız Mardin, sevdamız Yeşilli olacak."

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hizmet edeceklerini kaydeden Demir, "Halkın sağ duyusu, iman, vatan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevdası galip gelmiştir, burada milli irade tecelli etmiştir. Ülkemiz üzerinden malumunuzu çok büyük bir oyun oynanmak istendi. AK Parti'nin kalesini yıkmaya çalıştılar ama bu güzel insanlar oyunun ne kadar çirkin bir oyun olduğunu, tehlikeli bir oyun olduğunu 31 Mart'ta sandıkta iradesini göstermek kaydıyla bunu ispatlamıştır. Biz de şimdi diyoruz ki sıra bizde, siz görevinizi yaptınız." şeklinde konuştu.

31 Mart'ta Yeşilli'nin bir kez daha hizmet isteyerek yola devam ettiğini belirten Demir, "Biz de bu halka ne kadar hizmet etsek, ne kadar bu halkın hizmetkarı olsak bu halk hak ediyor, hak ettiğini de sandıkta ispatlamıştır." ifadesini kullandı.

Demir, seçimde görev alan güvenlik güçlerine, mülki idare amirlerine, kamu görevlilerine, siyasi parti temsilcilerine ve tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA