Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin geleceğe için önemli bir mesafe aldıklarını ve Yeşillerin tarihinin en iyi seçim sonucunu aldığını ifade etti. - BERLİN

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