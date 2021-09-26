Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin... - Haberler
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Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin...

Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin geleceğe için önemli bir mesafe aldıklarını ve Yeşillerin tarihinin en iyi seçim sonucunu aldığını ifade etti.

Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin geleceğe için önemli bir mesafe aldıklarını ve Yeşillerin tarihinin en iyi seçim sonucunu aldığını ifade etti. - BERLİN

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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Haber: Yeşiller Başbakan Adayı Annalena Baerbock, partinin seçim hedefine ulaşamadığını, kendi hataları yüzünden başaramadıklarını belirterek, partinin... - Haberler
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