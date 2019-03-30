Yeşillenen Fındık Dallarının Üzerine Yağan Kar ve Soğuk Hava Üreticiyi Tedirgin Ediyor

Fındık üreticileri son 5 yıldır çeşitli hastalıklar ve zararlı böcekler ile uğraşırken, bir yandan da Mart ayında yağan kar ve dondurucu soğukla mücadele ediyor.

Son yıllarda hastalık ve zararlı böcekler nedeniyle ciddi rekolte kayıpları yaşanırken, 2019 sezonu öncesi yeşillenerek yaprak açan fındığın üzerine yağan Mart karı ve soğuk hava üreticiyi tedirgin ediyor. Bazı fındık üreticileri dona karşı fındık bahçelerinde ateş yakarken, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun merkeze bağlı 600 rakımlı Taşhan Köyüne çıkarak kar yağışı altında incelemelerde bulundu.

Karan, iki gündür 650-700 rakımlı köylere kar yağdığını belirterek "Geçtiğimiz hafta da sıkıntılı bir dönem geçirmiştik. Bu hafta hava şartları düzelir diye beklerken iki gündür bölgemizde 700 rakımın üzerinde görüldüğü gibi kar yağışı devam ediyor. Şuan için hava sıcaklığı eksi 1 derecede ama eksi 3'leri göreceğini düşünüyoruz" dedi.

"Mart ayı, dert ayı derdik" diyen Karan, "Gerçekten de bizim için bir dert oldu. Elimiz yüreğimizde. Çünkü fındık ürününü bir yıl bekliyorsun hazır etmek için ve bu beklentiniz boşa gidecek diye endişe taşıyoruz. İnşallah havada bir yumuşama olur, ayaza çekmez ürünümüze bir sıkıntı olmaz. Şu anda hava şartları çok kötü buna insanoğlu olarak yapacağımız çok bir şey yok ama inşallah hayırlısıyla ürünümüzü kurtarırız diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Olası bir zirai don olayı sonrası için rekoltenin düşebileceğini ve bununda fiyatları etkileyeceğini kaydeden Karan, üretici için zor bir süreç olduğunu söyledi. Sigorta dönemi geçtiğini anımsatan Karan, "Artık samandı, lastik yakmaktı tabi bunlar sadece söylemde kalan uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Bunları söylüyoruz ama gerçekçiliği yok diye düşünüyorum. Çiftçinin sigorta dışında yapacak bir şeyi yok" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA