Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı - Haberler
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Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Haberler | Yerel

Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı Burdur'da kar yağışının ardından yeşil ile beyaz buluştu.

BURDUR (İHA) - Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı

BURDUR - Burdur'da kar yağışının ardından yeşil ile beyaz buluştu. Drone ile görüntülenen eşsiz manzara kendine hayran bıraktırdı.

Burdur'un 1238 rakıma sahip Altınyayla ilçesi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil ağaçların kar beyaz ile bütünleşmesi ise doğaseverler tarafından drone ile kayda alındı. Eşsiz manzara ise görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı

Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı

Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı

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İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Son Dakika Haberleri
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Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı Burdur'da kar yağışının ardından yeşil ile beyaz buluştu.

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