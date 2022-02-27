Kaz yumurtalarını sanat eserine dönüştürüyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta görsel sanatlar öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk, kaz yumurtalarını üzerlerine işlediği motifler ve resimlerle adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

İlkokul yıllarında resim yeteneği fark edilen Öztürk, o yıllardan itibaren bir yandan baba mesleği bakırcılığın etkisiyle oyma işleri, diğer yandan da yağlı boya resimler yapmayı sürdürdü.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını da tamamlayan Öztürk, 14 yıldır görsel sanatlar öğretmeni olarak memleketi Bayburt'ta görev yapıyor.

Öztürk, bir yandan öğrencilerine resim dersi verirken bir yandan da atölyesinde hobi olarak çeşitli tekniklerde resim yapıyor, ahşap yakma ve bakır işlemeciliği gibi el sanatlarıyla ilgileniyor.

Yaklaşık iki yıl önce de diş hekimlerinin kullandığı bir aletle yumurtaya çeşitli motifler işlemeye başlayan ve üzerlerine resimler çizen Öztürk, kaz yumurtalarını adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Kullandığı materyalin küçük ve dayanıksız olması nedeniyle sanatını büyük özen ve sabırla sürdüren Öztürk, yumurtaya estetik görünüm kazandırmak için 4 ila 5 gün çalışıyor.

"Sadece yumurta ve resimle baş başa kalmak büyük haz veriyor"

Zeynel Abidin Öztürk, AA muhabirine, baba mesleği bakırcılığın etkisiyle el sanatlarına ve resme yeteneğinin ortaya çıktığını söyledi.

Resme tutkusunu mesleğine yansıttığını belirten 40 yaşındaki Öztürk, boş vakitlerini atölyede çeşitli teknikler kullanarak resim ve el sanatları üzerine yaptığı çalışmalarla değerlendirdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yağlı boya çalışmalarımın yanı sıra yumurta boyama ve oyma işiyle de hobi olarak ilgileniyorum. Yumurta oyma işi daha hassas. Yumurtayı delip sıvıyı boşalttıktan sonra kurutuyor ve temizliyorum. Üzerine belirlediğim motifleri çizerek işlem yapmaya başlıyorum. Yumurta kırılgan bir malzeme olduğu için bu çok hassas bir işlem. Dikkatli çalışmak gerekiyor. Bunu yaparken de son derece titiz davranıyorum."

Yumurta oyma ve boyama işinin konsantrasyon gerektirdiğini vurgulayan Öztürk, çalışırken sadece yumurta ve resimle baş başa kalmanın kendisine büyük bir haz verdiğini aktardı.

Öztürk, yumurta üzerinde oyma ve boyama olmak üzere iki çalışma yapabildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyma işleminde daha çok geleneksel motifleri kullanıyorum. Boyama işlemini yaparken genellikle ünlü ressamların eserlerini reprodüksiyon yapmayı tercih ediyorum. Ünlü ressamların resimlerini neden reprodüksiyon yaptığıma gelince, insanlar dünyanın en meşhur resimlerini hep düz zeminde görmeye alışık. Dolayısıyla ben farklı bir yüzeyde, bir yumurtanın üzerinde görmeyi deneyimlesinler istedim. Bu yüzden de yumurta üzerine ünlü ressamların eserlerini resmediyorum."

Yumurta oyma ve boyama işini yaklaşık iki yıldır yaptığını, ortaya çıkan eserlerin de ilgini gördüğünü anlatan Öztürk, yakın zamanda sergi açmayı planladığını sözlerine ekledi.