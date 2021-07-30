Yeşilköyspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı
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Yeşilköyspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı

Yeşilköyspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'de 52 yıldır ayakta duran, alt yapıya verdiği önem ve yetiştirdiği başarılı futbolcular ile dikkatleri üzerine çeken Yeşilköyspor, sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı.

Denizli'de 52 yıldır ayakta duran, alt yapıya verdiği önem ve yetiştirdiği başarılı futbolcular ile dikkatleri üzerine çeken Yeşilköyspor, sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Yetenekli sporcuların antrenmanını tribünden aileleri izledi.

Yeni sezon öncesi Yeşilköyspor, hazırlıklarına Genel Koordinatör Köksal Ege nezaretinde kendi tesislerinde başladı. Sporcular hazırlıklarını gerçekleştirirken, aileleri ise tribünden büyük bir destek verdi. Kulüp Başkanı Ekrem Civan, altyapıya büyük önem verdiklerini, Yeşilköyspor'un Süper Amatör'de kendi oyuncularıyla mücadele edeceğini belirterek, "Kulüp olarak alt yapıya her zaman büyük önem verdik. Futbol okulumuzda çok yetenekli, karakterli, geleceğin yıldız adayları diyebileceğimiz çocuklar var. İnşallah onları önce Denizli futboluna sonrada Türk futboluna kazandıracağız. Diğer yarışmacı yaş gruplarında da her yaşta liglere katılarak en iyi şekilde mücadele edeceğiz. A Takımı ise Süper Amatör Lig'de kendi alt yapımızdan yetişen gençlerle devam edecek. Bunların arasına liderlik yapacak bir iki futbolcu alacağız. Takımın geri kalanı tamamen kendi alt yapımızda yetişmiş yetenekli, geleceği olan karakterli, forması için mücadele edecek genç futbolculardan oluşacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Yeşilköyspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı
Yeşilköyspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı
Yeşilköyspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı
Yeşilköyspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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