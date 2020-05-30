Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın açılıyor
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Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın açılıyor

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın açılıyorİSTANBUL'da yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenlerle hizmete açılacak.

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın açılıyor
30.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:41

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın açılıyor

İSTANBUL'da yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenlerle hizmete açılacak. Covid-19 salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yeşilköy Hastanesi'ndeki tören saat 14.00, Hadımköy Hastanesi'ndeki tören ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Toplam 125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 75 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastanenin 432'si yoğun bakım olmak üzere, gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım kullanılacak.

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek. II. Abdülhamid döneminde yapılan tarihi bina Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilerek hizmete hazır hale getirildi.

Cuma günü açılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılması, Covid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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