Yeşilköy salgın hastanesinin isim tabelası konuldu
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Yeşilköy salgın hastanesinin isim tabelası konuldu

Korona virüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki salgın hastanesin isim tabelası konuldu.

Yeşilköy salgın hastanesinin isim tabelası konuldu
16.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:08

Korona virüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki salgın hastanesin isim tabelası konuldu. "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela giriş binasının üstüne yerleştirilirken, çevre uyarı tabelalarının da takıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki salgın hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı. Hastanenin isminin bulunduğu tabela yerleştirilirken uyarı levhaları da hastane çevresine asıldı. "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela giriş binasının üstüne yerleştirilirken, çevre uyarı tabelalarının da takıldı. Hastanenin önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor. Öte yandan hastane inşaatında son durum havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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