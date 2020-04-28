Yeşilköy salgın hastanesinin içerisindeki çalışmalar böyle görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Yeşilköy'de yapımına devam edilen salgın hastanesinin iç kısmında devam eden çalışmalar görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Yeşilköy'de yapımına devam edilen salgın hastanesinin iç kısmında devam eden çalışmalar görüntülendi. Öte yandan ekiplerin hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ettiği hastanede hızlandırılarak çekilen görüntülerinde gelinen aşama gözler önüne serildi.

Yeşilköy'de yapımına 8 Nisan'da başlanan Yeşilköy Hastanesi'nin çatı ve duvarları tamamlanmak üzere. Çatı ve duvarlarının yapımı gece gündüz aralıksız devam eden Yeşilköy Hastanesi'nin havalandırma tesisatı yapılmaya başlandı. İnşaat sürecinin başlamasının ardından geçen yaklaşık 20 günlük sürede ciddi oranda yol katedildi. Gelinen aşamada hastane bloklarının büyük bir bölümünde çatı ve duvar giydirmelerinin büyük oranda tamamlandığı bir kısmında ise çalışmaların sürdüğü görüldü.

Öte yandan hastanenin iç kısmında devam eden çalışmalar da ilk kez yakından görüntülendi. Bina dışında yoğun mesai sürerken, bina içerisindeki işçilerin de havalandırma ve kablolama gibi gerekli aksamları yerleştirdiği görüldü. Diğer taraftan hastanenin hızlandırılmış olan görüntülerinde 20 günde gelinen aşama gözler önüne serildi. Yapımı süren hastanenin bir aydan kısa süre sonra tamamlanarak salgınla mücadelede hizmet vermeye başlaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA