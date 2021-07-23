Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
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Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı

Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da bayramın son günü çok sayıda vatandaş Bakırköy'deki Yeşilköy sahiline geldi.

İstanbul'da bayramın son günü çok sayıda vatandaş Bakırköy'deki Yeşilköy sahiline geldi. Kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri ise çimlerde piknik yaptı.

İstanbul'da bayramın son günü sıcak havanın da etkisiyle Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazılarının da çimlerde piknik yaptığı görüldü. Sahile gelen vatandaşlar, tatilin tadını yüzerek, güneşlenerek ve piknik yaparak çıkardı. - İSTANBUL

Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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