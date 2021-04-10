Yeşilköy sahilde sıkı korona virüs denetimi, ekipleri gören sandalyesini alıp evine gitti
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Yeşilköy sahilde sıkı korona virüs denetimi, ekipleri gören sandalyesini alıp evine gitti

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Yeşilköy sahilde sıkı korona virüs denetimi, ekipleri gören sandalyesini alıp evine gitti Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güzel havayı fırsat bilerek sahile çıkan vatandaşları uyarmak için Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

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Yeşilköy sahilde sıkı korona virüs denetimi, ekipleri gören sandalyesini alıp evine gitti

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güzel havayı fırsat bilerek sahile çıkan vatandaşları uyarmak için Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. ekipleri gören vatandaşlar sandalyesini alarak bulunduğu bölgeden ayrıldığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Güneşli havanın etkisiyle bazı noktalarda vatandaşlar kısıtlama kurallarını hiç sayarak dışarıya çıkarak, sahilde yürüyüşe çıktı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Yeşilköy sahilinde gün boyu kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine dönmelerini istedi. Zaman zaman piknik sandalyeleri ile sahilde oturmaya gelen vatandaşlar ise polis ekiplerini görünce sandalyelerini toplayıp hızla uzaklaştıkları görüldü.

Yeşilköy sahilde sıkı korona virüs denetimi, ekipleri gören sandalyesini alıp evine gitti
Yeşilköy sahilde sıkı korona virüs denetimi, ekipleri gören sandalyesini alıp evine gitti
Yeşilköy sahilde sıkı korona virüs denetimi, ekipleri gören sandalyesini alıp evine gitti
Yeşilköy sahilde sıkı korona virüs denetimi, ekipleri gören sandalyesini alıp evine gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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