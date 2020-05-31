YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ AÇILIŞ ÖNCESİ SAHNE DEZENFEKTE EDİLDİ. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saatler sonra gerçekleştirilecek.

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saatler sonra gerçekleştirilecek. Açılış öncesi tören için hastaneye kurulan sahnede özel kıyafetli bir kişi dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Sahneye kurulan kürsü de dezenfekte edildi. Tören alanına ise sosyal mesafeye uygun olarak aralıklarla sandalyeler dizildi. Tören alanında yerlere sosyal mesafe uyarıları da yapıştırıldı. - İstanbul

Kaynak: DHA