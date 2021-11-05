Yeşilköy Mahallesi Vatandaşla Buluşma Toplantısı

AYDIN (Habermetre) - Yeşilköy Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN 04 Kasım 2021 tarihinde Yeşilköy Mahallesinin 2 (iki) farklı bölgesinde "Vatandaşla Buluşma Toplantısı" gerçekleştirdi. İlk olarak saat: 14. 00'da Yeşilköy Mahallesi Merkez Camiinde vatandaşımızın sorunlarını dinleyen Sayın ERGÜN, daha sonra Yeşilköy Ziya Gökalp İlkokulu Şehit Ayhan KIYMACI Okuma Bahçesinde vatandaşlarımızla tekrar biraraya geldi. Toplantı sonrası Ziya GÖKALP İlkokulu Okul Müdürü, Okul Müdür Yardımcısı ve Okul Aile Birliği Başkanı tarafından Kaymakamımıza saat hediye edildi. Sayın ERGÜN hediye için teşekkürlerini iletti.

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