Yeşilköy hastanesine ilk ofis malzemeleri geldi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yapımına aralıksız devam edilen Yeşilköy Hastanesinin kaba inşaatının büyük bir kısmı tamamlandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yapımına aralıksız devam edilen Yeşilköy Hastanesinin kaba inşaatının büyük bir kısmı tamamlandı. Hastanenin çevre düzenlemesi ve havalandırma tesisatın yapımına başlandığı görülürken ilk ofis malzemeleri de getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesinin büyük bir kısmı tamamlandı. Kaba inşaatının neredeyse tamamlanırken bir yandan da çevre düzenlemesine geçildi. Açılışı için gün sayılan hastanenin biten kısımları için ise ilk ofis malzemeleri taşındı. Kamyonetlere getirilen malzemeler biten kısımlara yerleştirilmeye başlandı. Yapımına 8 Nisan'da başlanan pandemi hastanesindeki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç - Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA