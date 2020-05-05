Yeşilköy Hastanesi inşaatı 28'inci gününde
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Yeşilköy Hastanesi inşaatı 28'inci gününde

Yeşilköy Hastanesi inşaatı 28'inci gününde
05.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:46

Yeşilköy Hastanesi inşaatı 28'inci gününde Pandemi hastanesinin son hali havadan görüntülendi Atatürk Havalimanı arazisine yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 28 güne gelindi.

Yeşilköy Hastanesi inşaatı 28'inci gününde

Pandemi hastanesinin son hali havadan görüntülendi

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı arazisine yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 28 güne gelindi. Pandemi hastanesinin kaba inşaatı büyük oranda tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmalarına da başlandı. Pandemi hastanesinde gelinen son durum ise havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüsle mücadele kapsamında Sancaktepe ve Yeşilköy'de biner yataklı pandemi hastanesi yapılacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz 8 Nisan'da inşa çalışmalarına başlanan projede önemli aşama kaydedildi.

Çevre ağaçlandırma çalışmalarına başlandı

28 gün önce başlayan çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Yoğun mesainin neticesinde Yeşilköy Hastanesi bloklarının büyük bir bölümünün dış cephesindeki kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı görüldü. Planlandığı gibi hastanenin 45 günde bitirilmesi için işçiler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hastane bloklarının çevresinde peyzaj çalışmalarına başlanıldı. Bu kapsamda işçilerin hastane çevresindeki bölümleri ağaçlandırdıkları görüldü.

Yapımı süren biner yataklı hastanelerin planlandığı gibi 45 günde tamamlanarak Ramazan Bayramı'ndan önce korona virüsle mücadele kapsamında hastalara hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Yeşilköy Hastanesi inşaatı 28'inci gününde

Kaynak: İHA

Manşet

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