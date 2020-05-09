Yeşilköy Hastanesi 32 günde bu hale geldi
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Yeşilköy Hastanesi 32 günde bu hale geldi

Yeşilköy Hastanesi 32 günde bu hale geldi
09.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:59

Yeşilköy Hastanesi 32 günde bu hale geldi Yeşilköy'de yapılan hastane aşama aşama havadan görüntülendi Atatürk Havalimanı arazisi içerisinde pistlerin üzerinde yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 32. günde gelinen aşamalar havadan görüntülendi.

Yeşilköy Hastanesi 32 günde bu hale geldi

Yeşilköy'de yapılan hastane aşama aşama havadan görüntülendi

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı arazisi içerisinde pistlerin üzerinde yapılan Yeşilköy Hastanesi inşaatında 32. günde gelinen aşamalar havadan görüntülendi. Hastane inşaatının 15 gün sonra biterek hizmet vermesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda 8 Nisan günü ilk hareketlilik başlamıştı. Havalimanında 32 gün boyunca hastanenin inşa sürecinde aşama aşama havadan görüntülendi. İnşaatın 15 gün sonra bitirilerek hastaneye ilk hastaların alınması hedefleniyor. Havadan çekilen görüntülerde, 32 gün içinde gece gündüz demeden çalışan işçilerin inşaatta geldiği son durum gözler önüne serildi. İşçilerin yoğun mesaisiyle Yeşilköy Hastanesi bloklarının büyük bir bölümünün dış cephesindeki kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı görüldü. Planlandığı gibi hastanenin 45 günde bitirilmesi için işçiler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hastane bloklarının çevresinde peyzaj çalışmalarına başlanıldı. Bu kapsamda işçilerin hastane çevresindeki bölümleri ağaçlandırdıkları ve park alanlarının hazırlanmaya başlandığı görüldü.

Yeşilköy Hastanesi 32 günde bu hale geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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