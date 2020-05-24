Yeşilköy'deki acil durum hastanesi helikopterden görüntülendi 31 Mayıs'ta açılacak olan Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'ndeki son durum helikopterden görüntülendi.

31 Mayıs'ta açılacak olan Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'ndeki son durum helikopterden görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da düzenlenen Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Atatürk Havalimanı içinde yapımı devam eden Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nin inşaatında sona yaklaşıldı. 31 Mayıs'ta açılacak hastanedeki çalışmalar helikopterden görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA