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Yeşilköy'de yunus balığı kıyıya vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakırköy Yeşilköy Sahiline yunus balığı kıyıya vurdu.

Bakırköy Yeşilköy Sahiline yunus balığı kıyıya vurdu. Sahilde yürüyen vatandaşlar kıyıya vuran balığı görüp ekiplere haber verdi.

Bakırköy Yeşilköy Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar bir yunus balığının kıyıya vurduğunu gördü. Balığın yanına giderek yaşayıp yaşamadığını kontrol eden vatandaşlar, balığın başından yaralandığını ve bu yaralanma sonucu öldüğünü fark etti. Balığın öldüğünü anlayan vatandaşlar ekiplere haber verdi.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Yeşilköy'de yunus balığı kıyıya vurdu

Yeşilköy'de yunus balığı kıyıya vurdu

Yeşilköy'de yunus balığı kıyıya vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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