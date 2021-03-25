Yeşilköy'de trafik kazası: 1 yaralı
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Yeşilköy'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ - Haberler | 3. Sayfa
Yeşilköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Yeşilköy'de trafik kazası: 1 yaralı Yeşilköy'de seyir halinde ilerleyen otomobil şerit değiştirmek istediği sırada başka bir araçla çarpıştı.

Yeşilköy'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL - Yeşilköy'de seyir halinde ilerleyen otomobil şerit değiştirmek istediği sırada başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Yeşilköy Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Canberk Gümüş, 34 GL4312 plakalı Subaro marka aracıyla seyir halinde ilerlerken şerit değiştirmek istediği sırada 34 DBZ 652 plakalı Opel marka araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Canberk Gümüş idaresindeki otomobil, elektrik levhalarının bulunduğu kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Diğer araç sürücüsü de çarpmanın etkisiyle sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Canberk Gümüş sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Yeşilköy'de trafik kazası: 1 yaralı
Yeşilköy'de trafik kazası: 1 yaralı
Yeşilköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ

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