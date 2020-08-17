Yeşilköy'de plajda kavga: 3 yaralı
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Yeşilköy'de plajda kavga: 3 yaralı

Bakırköy'de plajda çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Yeşilköy'de plajda kavga: 3 yaralı
17.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:34

Bakırköy'de plajda çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Sahilde dehşete düşüren görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Yeşilköy Sahili'nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle plajdaki iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yaptıktan sonra ambulanslarla şahısları hastaneye kaldırdı.

Kavga sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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