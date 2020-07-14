Yeşilköy'de komşularının saldırısına uğrayan Karaduman'dan ilk duruşma sonrası açıklama
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Yeşilköy'de komşularının saldırısına uğrayan Karaduman'dan ilk duruşma sonrası açıklama

YEŞİLKÖY'de komşuları tarafından evinde darp edilen İskender Karaduman, bugün görülen ilk duruşma sonrasında açıklama yaptı.

Yeşilköy'de komşularının saldırısına uğrayan Karaduman'dan ilk duruşma sonrası açıklama
14.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:40
YEŞİLKÖY'de komşuları tarafından evinde darp edilen İskender Karaduman, bugün görülen ilk duruşma sonrasında açıklama yaptı. Karaduman saldırganların tutuklu yargılanmalarını istedi.

2019 yılının Aralık ayında gece saatlerinde meydana gelen olayda, Yeşilköy'de oturan İskender Karaduman gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj attı. Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen alt kat komşusu iddiaya göre iki oğlu ile beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı. Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler, daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı sırada Karaduman'a saldırdı. Evinde ve ailesinin yanında darp edilen Karaduman yaralanırken bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

"KARŞI TARAFIN AVUKATININ SAVUNMASI ÇOK İLGİNÇTİ"

Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırının ardından hukuki süreç başladı. Tutuksuz yargılanmaları devam eden baba Ali Şenyüzlü(59) ve oğulları Gökhan Şenyüzlü(30) ile Okan Şenyüzlü(34) ile İskender Karaduman'nın da katıldığı ilk duruşma bugün yapıldı. Duruşmanın ardından açıklama yapan İskender Karaduman, "Olay günü yaşadıklarımızın kabusu hala sürüyor. Maalesef eşim ve çocuklarım bu saldırının psikolojisini atlamadı. Bugün mahkeme vardı. Hakim beye tutuklu yargılanmalarını istediğimizi söyledik fakat uygun görülmedi. Karşı tarafın avukatının savunması çok ilginçti. Kendilerini savunduklarını beyan etti. Yani benim evimin içine girerek bana saldıran kişilerin avukatının beyanı kendilerini savunuyorlarmış. Hakim de şaşırdı zaten. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu tip şeylerde biz insanların gerekli cezayı almalarını istiyoruz. İnşallah adalet yerini bulacaktır diye umuyoruz. Bizim binada oturmamalarına rağmen hala arabalarını bizim evin karşısına park ediyorlar. Binanın içinde tanımadığımız insanlar cep telefonu ile kameraların yerlerini tespit yapıyorlar" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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